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رياضة

عودة بيكيه.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة باريس سان جيرمان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:21 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا، استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم، الثلاثاء،  في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة برشلونة عودة جيرارد بيكيه، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد في شهر نوفمبر الماضي، بمسابقة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: تير شيتيجن - نيتو - بينيا.
خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربرو - مينجويزا - أومتيتي - بيكيه - ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - دي يونج - ماتيوس- بويج - بيدري - بيانيتش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - برايثويت - ديمبلي.

ويطمح  فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لتحقيق فوزا مريحا على باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، ووضع قدما في الدور نصف النهائي، قبل السفر إلى فرنسا لخوض مواجهة الغياب.

على الجانب الآخر،  يسعى فريق باريس سان جيرمان للثأر من ميسي ورفاقه، بعد الريمونتادا القاسية التي تعرض لها عام 2017، حينما فاز الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وتلقي هزيمة قاسية بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف . 

وصعد فريق برشلونة إلى دور الـ 16 هذا الموسم؛ بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة عقب تحقيقه الفوز في 5 مباريات وتعادل في واحدة . 

بينما تأهل باريس سان جيرمان بعدما احتل المركز الأول برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين 
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