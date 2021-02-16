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فن

رامي رفعت: سعيد بردود الأفعال على أغنية خطوة في حياتي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:29 م
صدى البلد
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شروق حمدى
اعرب الفنان رامي رفعت ، عن سعادته بردود الافعال علي اغنية الجديدة "خطوة في حياتي"، والتي طرحها من ايام بمناسبة عيد الحب .

وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وهي من كلمات اسامة محرز  والحان  محمد يحيي وتوزيع اسامة عبد الهادي .

ويقول مطلعها:
للحظة ديا متستناش أكتر من الوقت اللى إتعاش وأنا عنك بعيد
الحب أصله ملوش مواعيد إحساسه من أول وجديد ما بين قلبين يزيد
يعنى إنت أول حد يندهله هوايا
وحلم عمرى فى يوم ما أقول إنك معايا
خطوة فى حياتى إنى أوصل ليك
وأبدأ أيامى الجاية أنا بيك
وأشوف فرحة عنيك 

من ناحية اخري بدأ رامي رفعت اختيار عدد من الاغاني الجديدة استعدادا لطرحها قريبا.
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