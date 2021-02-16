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محافظات

إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناءي السويس و الزيتيات بمحافظة السويس نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 4-6 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .


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