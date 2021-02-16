ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: المجمع الطبي بالإسماعلية باكورة مشروعات تنقل مصر إلى دولة متقدمة طبيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:06 م
النائبة فرحة الشناوي
النائبة فرحة الشناوي
Advertisements
أميرة خلف
ثمنت النائبة فرحة الشناوي، عضو لجنة الشئون الصحية، جهود افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، موضحة أن القطاع الصحي يحظى بنصيب كبير من الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسية، إقرارا منها بأنه محور الأساس في تحقيق عملية التنمية المستدامة.


وقالت: "إن التقدم في المنظومة الصحية والأنشطة الطبية ظاهرة جلية بكل مكان، وافتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية شيء مشرف ومشروع رائع كما عهدنا من الرئيس السيسي، وباكورة لمشروعات طبية مماثلة، والتي على أثرها سيتم نقل مصر إلى دولة متقدمة طبيا، وعليى الجميع أن يعمل  بقدر عطائه وحماسه".


وأضافت "الشناوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطبيق المنظومة الطبية الجديدة للتأمين الصحي يستهدف الارتقاء بحياة 100 مليون مصري، وتقديم خدمات طبية على مستوى عال من التقدم، بالإضافة إلى أن الدولة ستتكفل بعلاج غير القادرين، عبر حزمة منكاملة من الخدمات التشخيصية والوقائية.


وعن فوائد هذه المنظومة، تابعت النائبة حديثها قائلة: "ستكون بمثابة نقلة توعية لصالح المواطن، حيث ستسهم في تحقيق العديد من المزايا، أهمها: تقديم حزمة طبية ووقائية وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية بهدف الارتقاء بصحة المواطن المصري، وتوفير مظلات تلمينية تكفل حياة آمنة وعادلة لجميع المصريين على حد سواء".


افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة. 


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.. اليوم

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل في الإسماعيلية

النعسانى: السيسي يفتتح بعد قليل المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية..فيديو

استعدادا لافتتاحه.. وصول الرئيس السيسي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزيرة الصحة: 93٪؜ نسبة الرضا عن منظومة التأمين الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

ترشيحاتنا

بإطلالة شتوية.. ميس حمدان تخطف الأنظار عبر انستجرام

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

مش عايزك تزعل مني.. الرئيس السيسي يداعب وزير الزراعة بسبب الفطيرة المقدمة لأطفال المدارس

#الاهلي_الغالي يتصدر تويتر .. ومغردون: أسياد افريقيا

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس