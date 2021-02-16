برلمانية: المجمع الطبي بالإسماعلية باكورة مشروعات تنقل مصر إلى دولة متقدمة طبيا

ثمنت النائبة فرحة الشناوي، عضو لجنة الشئون الصحية، جهود افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، موضحة أن القطاع الصحي يحظى بنصيب كبير من الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسية، إقرارا منها بأنه محور الأساس في تحقيق عملية التنمية المستدامة.









وقالت: "إن التقدم في المنظومة الصحية والأنشطة الطبية ظاهرة جلية بكل مكان، وافتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية شيء مشرف ومشروع رائع كما عهدنا من الرئيس السيسي، وباكورة لمشروعات طبية مماثلة، والتي على أثرها سيتم نقل مصر إلى دولة متقدمة طبيا، وعليى الجميع أن يعمل بقدر عطائه وحماسه".









وأضافت "الشناوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطبيق المنظومة الطبية الجديدة للتأمين الصحي يستهدف الارتقاء بحياة 100 مليون مصري، وتقديم خدمات طبية على مستوى عال من التقدم، بالإضافة إلى أن الدولة ستتكفل بعلاج غير القادرين، عبر حزمة منكاملة من الخدمات التشخيصية والوقائية.









وعن فوائد هذه المنظومة، تابعت النائبة حديثها قائلة: "ستكون بمثابة نقلة توعية لصالح المواطن، حيث ستسهم في تحقيق العديد من المزايا، أهمها: تقديم حزمة طبية ووقائية وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية بهدف الارتقاء بصحة المواطن المصري، وتوفير مظلات تلمينية تكفل حياة آمنة وعادلة لجميع المصريين على حد سواء".









افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.









وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.