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فن

مؤسسة "س" تطلق الموقع الرسمي لمهرجان الجنوب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:21 م
صدى البلد
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أحمد إبراهيم
أطلقت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع موقعها الرسمي للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب فى إطار تطوير خدماتها الإلكترونية.

وقال هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة، في بيان، الثلاثاء، إن تصميم الموقع جاء بشكل المواقع الاخبارية ليكون موقعًا إخباريًا وتوثيقيًا لكل فعاليات المهرجان والورش التدريبية، وأيضًا أنشطة المؤسسة التي أقيمت خلال السنوات الماضية وكذلك توثيق الفعاليات الجديدة.

وأضاف أن الموقع يشمل أيضًا على اخبار المهرجانات المسرحية فى العالم وتوفير بياناتها لتسهيل عملية الاشتراك بها لمن يرغب من المسرحيين، كما يحتوي الموقع على قسم للمقالات والقضايا المسرحية ليعبر فيها المسرحيون عن آرائهم تجاه قضايا المسرح. 

وأشار الى انه جاري حاليًا العمل على إطلاق تطبيق المهرجان على الموبايل ليسهل للمسرحيين خدمة متابعة أنشطة المؤسسة والمهرجان على أجهزة التليفون المحمول.
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