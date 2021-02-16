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أخبار البلد

ثلوج على سيناء والحرارة تحت الصفر.. طقس الغد شديد البرودة وأمطار على 23 منطقة بالجمهورية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:25 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس شديد البرودة غدا، الأربعاء، على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحبه نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح الأرض يتزامن معه منخفض جوي قوي في طبقات الجو العليا، وتكون فرص سقوط الأمطار موجودة على كافة أنحاء البلاد.

يصاحب ذلك نشاط للرياح والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد، وتكون الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر مضطربة وارتفاع الموج بينما من 3 لـ 6 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وتكون توزيعة سقوط الأمطار، على المحافظات كالتالي:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسماعيلية - الغربية - الشرقية - المنوفية )
- أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) 
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من ( العريش - رفح - رأس سدر - سانت كاترين ) وتشكل الثلوج وسط سيناء
- أمطار خفيفة على مناطق من ( الفيوم - بني سويف) وتكون صقيع على المزروعات ليلا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 12/6
الاسكندرية 12/9
مطروح 13/8
بورسعيد 13/10
رفح 13/8
رأس سدر 15/10
نويبع 15/11
كاترين 8/-2
شرم الشيخ 17/11
بني سويف 13/6
قنا 16/7
أسوان 17/7
الوادي الجديد 16/8
شلاتين 22/15
حلايب 19/16

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