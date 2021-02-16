نقل تبعية مستشفى كوم حمادة الجديد إلى المراكز الطبية المتخصصة.. شاهد

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعى جاهدةً لتوفير جميع الخدمات والاعتمادات المالية اللازمة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى- رئيس الجمهورية.





وأشار إلى أن مستشفى كوم حمادة الجديد يُعد صرحًا طبيًا عملاقًا تم إنشاؤها وفق أحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لمواطني مركز ومدينة كوم حمادة، موضحًا أن جاري نقل تبعيتها من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة الى المراكز الطبية المتخصصة حيث تقوم حاليا لجنة برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بنقل التبعية وتسليم المستشفى التى من المقرر أن تشهد افتتاح رئاسى لها خلال الفترة القادمة كصرح طبي عملاق جديد على أرض البحيرة.





وأوضح محافظ البحيرة، أن المستشفى مقامة على مساحة إجمالية ١٢٠٠٠ م٢ ( مساحة المباني ٨٤٠٠ م٢ )، بتكلفة إجمالية قدرها ٥٠٠ مليون جنية تشمل الأعمال الإنشائية والأثاث والمعدات ( تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، وستعمل المستشفى على تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لأكثر من ٥٠٠ ألف مواطن من مواطني مركز ومدينة كوم حمادة والمراكز المجاورة.



ويتكون المستشفى من دور أرضى و5 أدوار علوية بطاقة 262 سرير وتضم ( عدد اسرة العناية 20 - عدد الحضانات 31 - عدد ماكينات الغسيل الكلوى 39 - القسم الداخلى 114 - العمليات 6 - العيادات 16 عيادة و4 اسنان - الإفاقة 15 - الطوارئ 16)، ويشمل الدور الارضى أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعى والأشعة والتعقيم والمغسلة والمطبخ وغازات طبية كما يضم قسم الغسيل الكلوى والعيادات الخارجية، أما الدور الثاني فيتكون من غرف جراحات اليوم الواحد والمناظير والمعامل وبنك الدم ومكتب مدير المستشفى ، والدور الثالث إقامة داخلى والدور الرابع يضم غرف إقامة داخلى سكن للأطباء والتمريض والدور الخامس والأخير فيضم قسم العمليات للولادة الطبيعية والعناية بالأطفال المبتسرين.





وأكد المحافظ، علي ضرورة تضافر كافة الجهود لمواصلة مسيرة التنمية والعطاء التى صارت تحديًا وضرورة حتمية لمواجهة التغيرات المتلاحقة مع استمرار العمل من أجل تحقيق خطة التطوير الشاملة بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين.





وأشار إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.





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