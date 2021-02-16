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فن

شيكو يعلن الانتهاء من تصوير اللعبة 2

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:47 م
شيكو
شيكو
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مصطفى كرم

‬أعلن الفنان  هشام محمد الشهير" بشيكو" الانتهاء اليوم نهائيا من تصوير مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش.

ونشر شيكو صورة له مع نجوم المسلسل من اخى يوم تثوير وعلق قائلا "فركش تصوير اللعبة  بحبكم كلكم واحد واحد الي في الصورة و الي مش في الصورة الحمدلله يارب و يارب نكون خليناكم تتبسطوا ".

وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى

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