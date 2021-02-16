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الصحة العالمية تحذر: إقليم شرق المتوسط بيئة خصبة لتفشي فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:26 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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إبراهيم القادري
عرضت قناة الحدث اليوم فيديو تبدي فيه منظمة الصحة العالمية قلقها من ظهور إصابات بكورونا المتحور شرق المتوسط لافتة ان معظم بلدان شرق المتوسط تعاني من ضعف الأنظمة الصحية بها وهذا يجعلها مناطق سهلة لتفشي فيروس كورونا .

وأضاف الفيديو انه من دول شرق المتوسط التي تثير مخاوف الصحة العالمية العراق ولبنان مؤكدا أن هناك بلاغات قدمت إلى منظمة الصحة العالمية تفيد بوجود إصابات بإحدى سلالات فيروس كورونا .

واوضح الفيديو أن سلالة كورونا الجديدة معروفة بسرعة انتشارها وخطورتها الشديدة وعدد الإصابات بكورونا في منطقة الشرق الأوسط وصل الى اكثر من 6 ملايين اصابة .

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