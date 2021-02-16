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قوائم الانتظار: أجرينا 200 عملية جراحية رغم كورونا.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:55 م
عمليات قوائم الإنتظار
عمليات قوائم الإنتظار
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد مصطفى مدير المشروع القومي للقضاء على قوائم الإنتظار بوزارة الصحة أنه كان خلال العقود السابقة من الممكن أن يستمر المريض لأكثر من عام ونصف في قوائم الإنتظار أما الأن فقد تغير هذا الوضع وأصبح هناك تخصصات جديدة وسرعة في إنجاز تلك العمليات.

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أنه من أهم الإنجازات التي حدثت العام الماضي اننا لم نتوقف خلال فترة جائجة كورونا واستمر العمل بأنتظام كما هو.

وتايع مدير المشروع القومي للقضاء على قوائم الإنتظار بوزارة الصحة أنه قمنا بأجراء ما يقرب من 200 عملية جراحية دقيقة.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن كل دول العالم أوقفت الخدمات الطبية فى ظل جائحة كورونا، بينما مصر قامت بعمل 235 ألف عملية من قوائم الانتظار خلال جائحة كورونا، وتم العمل وجهزنا محافظات للعمل وبدأت منظومة التأمين الصحي في العديد من المحافظات منها الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية، أنه تم إطلاق مبادرة للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى للعمل على تقليل الوفيات فى مصر.

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