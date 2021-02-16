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توك شو

ذروة كورونا.. الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:53 م
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
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البهي عمرو
رد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على سؤال : " استعداد الوزارة لـ جائحة كورونا" وقال إن هناك استعداد بجميع المستشفيات، و ولدينا استراتيجية قوية و ضعتها الدولة لمواجهة الفيروس".  

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن  الجميع عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا للمرور من تلك الأزمة.

ولفت إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا و وفى نهاية شهر فبراير سيتم استلام حصة مصر من اللقاح من التحالف الدولي للتطعيمات، لكن على الجميع توخى الحذر و الالتزام بالإجراءات.

وأشار إلى أن الإصابات فى الفترة الأخير تنخفض ولكن على الجميع الالتزام ب الإجراءات من ارتداء الكمامة و التباعد وغسيل اليد. 

ووجه رسالة مهمة لـ أولياء الأمور وقال : " لدينا خطة يتم تنفيذها للحفاظ على صحة الطلاب بالمدارس".
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