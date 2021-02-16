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أخبار العالم

الإمارات تصدر بيانا عاجلا بشأن هجوم الحوثيين على مأرب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:05 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال تقارير الأمم المتحدة بشأن تقدم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو مدينة مأرب اليمنية.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إنها تدعو المجتمع الدولي، إلى إيلاء الاهتمام لتصريحات وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، المقلقة حيال هجوم الحوثيين على مأرب، والتي أكدت على التهديد الذي يشكله هذا الهجوم على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعرب مساعد وزير الخارجية الإماراتي، سلطان محمد الشمسي، عن قلقه حيال تقدم ميليشيات الحوثي نحو مأرب وممارستهم أعمال العنف الفظيعة ضد المدنيين، والتي تهدد الشعب اليمني كافة، وتعيق تسليم الشحنات الإنسانية وتزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية هناك.

جاء ذلك بعدما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، بضرورة وقف الهجوم على مدينة مأرب اليمنية.

ودعت الخارجية الأمريكية في بيان، ميليشيات الحوثي بوقف هجومهم على مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمشاركة في الجهود العالمية لإيجاد حل سياسي للعنف القائم في اليمن.

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تدعو الحوثيين إلى وقف تقدمهم نحو مأرب، ووقف جميع العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات".
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