سوء الأحوال الجوية.. عاصفة رملية تجتاح طور سيناء ..شاهد

تعرضت مدينة طور سيناء لعاصفة ترابية ورياح محملة بالرمال نتيجة المنخفض الجوي الذي تعرضت له مصر اليوم، وبدت الرياح شديدة للغاية وأدت إلى ارتفاع الأمواج في البحر.





ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد"، الرياح الشديدة المحملة بالرمال التي اجتاحت المحافظة بداية من رأس سدر حتى وصلت مدينة طور سيناء ومتجهة نحو خليج العقبة، حيث خلت الشوارع من المارة والمواطنين وتوقفت جميع الأنشطة.





وطالبت غرفة عمليات جنوب سيناء المواطنين بتوخي الحذر، وكذلك السائقون على الطرق السريعة بسبب الرياح المحملة بالأتربة وانعدام الرؤية.





وفي سياق متصل، كانت رفعت محافظة جنوب سيناء، درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لموجة الطقس الباردة والرياح التي سوف تهب على جنوب سيناء طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.





ومن المتوقع أن تتعرض جنوب سيناء لموجة من الطقس المتقلب وسقوط أمطار وسيول وهبوب رياح على مدن رأس سدر، وسانت كاترين وطور سيناء ونويبع.





وأعلنت محميات جنوب سيناء غلق محميات جنوب سيناء الخمسة من غدٍ، الأربعاء، أمام حركة السياحة والرحلات، وهي "محمية رأس محمد بشرم الشيخ ومحمية نبق بشرم الشيخ و دهب وكذلك محمية ابو جالوم وتشمل منطقة البلوهول ومحمية طابا وتشمل "عين حضرة- وادي الوشواش- كانون سلامة"، ومحمية سانت كاترين وتشمل جبل موسي ووادي جبال والأربعين و اطلاح و التلعة".





كما أُلغيت بعض الأنشطة السياحية والسفاري والرحلات البحرية حتي انتهاء موجة الطقس الباردة.





ومن ناحية أخرى، كان عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء؛ لوضع خطة لمجابهة أي احتمالات لحدوث السيول خلال الفترة القادمة.





وطالب المحافظ مدير العمليات بالمحافظة بإعداد تقرير يومي مفصل عن مدى جاهزية أجهزة المحافظة ومعداتها بكافة المدن ورفع درجة الاستعداد لمجابهة الأخطار المتوقعة والحد من الخسائر أن وجدت حفاظا علي أرواح المواطنين.





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