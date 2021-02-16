قصة "أحمد زبزوبي" .. صاحب أطول شعر في مصر | فيديو

بشعر طوله يصل إلى المتر ونصف المتر يقف " أحمد مصطفى" الشهير ب " أحمد زبزوبي" وسط أصدقاءه بمدينة السلام متباهيا بشعره الطويل الحافل بالخصل السوداء والحقيقة التي تتدلى من رأسه حتى أقدامه يخطو بثقة نحو من حوله دون الاكتراث السلبية التي يتلقاها من البعض.





بدء " زبزوبي" صاحب ال21 عام بتضفير شعره على طريقة تسريحة الراستا منذ عدة سنوات قبل أن ينزل شهرته عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة عبر تطبيق التيك توك، حيث يتابعه الملايين بسبب طول شعره المميز ذات الضفائر المتشابكة التي يصعب تمشيطه أو فكه.





يرى " أحمد زبزوبي" كما يطلق عليه أنه صاحب أطول شعر في مصر والعالم، وان لم يقدم على تطويل سعره من أجل الشهرة، حيث كان يهتم بتسريح شعره بشكل مستمر ومختلف وذلك قبل أن يحصد شهرته الحالية التي اكتسابها من خلال طول خصل شعرها، وذلك بحسب وصفه لموقع 'صدى البلد".





يعيش " زبزوبي" حياته بشكل طبيعي، حيث لا يرى أي عبء في طول شعره، وأنه تأقلم على هذا الأمر من خلال وضع شعره بجواره وهو نائم أو على أحد المقاعد خلال جلوسه في اي مقهى أو أي مكان يتجمع فيه هو وأصدقاءه وأهالي منطقته.





يروي" أحمد" أنه أطلق عليه اسم " زبزوبي" بسبب شقاوته وهو في سن الطفولة، حيث كان مشاغبا ومحبا للعب والمزاح مع الآخرين، ليصبح هذا الاسم هو لقبه الحالي الذي يشتهر به بين أهالي منطقته بمدينة السلام.





يقدم " زبزوبي" على غسل شعره مرتين في الأسبوع في أحد صالونات الحلاقة الخاصة، ليعتني به بشكل جيد بهدف الحفاظ عليه و منعه من التلف أو التساقط.





يطمح " احمد زبزوبي"، فإن يكسر الرقم القياسي لشعره لموسوعة جينيس ليكون هو صاحب أطول شعر في العالم، حيث لا ينوي مطلقا حلق شعره إلا في حال قيامه بتسريحة أكثر اختلافا عما ما هو عليه، مفتخر بذاته لكونه صاحب الشعر الأطول بمصر.