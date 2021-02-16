عقب افتتاح الرئيس السيسي.. أهم المعلومات عن مستشفى الزقازيق العسكري

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم، الثلاثاء، عددًا من المشروعات في القطاع الطبي بعدد من المحافظات المختلفة، ومن بين تلك المشروعات، افتتاح مستشفى الزقازيق العسكري.





وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن المستشفى..





1- يقع المستشفى العسكري بمدينة الزقازيق وتحديدا بمنطقة الزراعة مقابل كلية الزراعة، بجوار مدرسة المتفوقين.





اِقرأ أيضًا:

برلمانية: افتتاحات السيسي أسكتت أبواق الجماعات الإرهابية





2- تمت إقامة المستشفى على مساحة تقدر بـ 5 أفدنة وبمبلغ مالي يقارب 510 ملايين جنيه.





3- يتكون مستشفى الزقازيق العسكري من 6 طوابق ومن المقرر أن يعمل بطاقة 200 سرير.





4- يضم المستشفى عددًا من الأقسام الطبية، ومنها قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الغسيل الكلوي الذي يضم 24 وحدة غسيل كلوي، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الأشعة الذي يضم أجهزة حديثة وأنواع أشعة مختلفة.





5- يسهم مستشفى الزقازيق العسكري بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل محافظة الشرقية وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية ومستشفيات جامعة الزقازيق.

6- يهدف المستشفى إلى تقديم الخدمة الطبية للمدنيين والعسكريين وتوفير فرص عمل مختلفة ومتنوعة لأبناء محافظة الشرقية.





ومن جانبه، تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الجهود المخلصة والدعم الهائل والمتواصل للمنظومة الصحية علي مستوي الجمهورية، وما شهدته المنظومة اليوم من افتتاحات لمشروعات صحية هائلة على مستوى الجمهورية، وفق أحدث المعايير العالمية للجودة، والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة للمواطن المصري.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم عددًا من المشروعات الصحية على مستوى الجمهورية بدأت بالمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، والذي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة بأحدث معايير الإعتماد والجودة، كما أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.





كما افتتاح الرئيس عبر تقنية الفيديو كونفرانس "مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، ومستشفى أبو تيج للطب العلاجي بأسيوط، ومستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، ومستشفى إسنا التخصصي بالأقصر، والمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان، و٤ مستشفيات عسكرية، ومركز العزيمة لمعالجة الإدمان بمحافظة البحر الأحمر.





ومن جانبه أوضح "مسعود" أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت طفرة هائلة في المشروعات الصحية والتي بلغت قيمتها أكثر من نصف مليار جنيه خلال العام السابق ٢٠٢٠، متمنيًا للقيادة السياسية، ومعالي الوزيرة دوام الصحة والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.