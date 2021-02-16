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مرأة

بـ الجينز الممزق.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:38 م
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
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نهى هجرس
نشرت إيمي طلعت زكريا ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال شتوية تكشف جمالها من لبنان.

وتألقت بها إيمي طلعت زكريا، ببنطال جينز ممزق باللون الجينز الفاتح، ومرتديه معه بلوفر باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، وجاكيت جلد باللون الأسود لأكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيمي طلعن زكريا في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الذى يتناسب مع ظهورها.

واختارت ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها، ووضعت قبعة باللون البني الذى يبرز جمال ظهورها.
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