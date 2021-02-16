بـ الجينز الممزق.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

نشرت إيمي طلعت زكريا ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال شتوية تكشف جمالها من لبنان.





وتألقت بها إيمي طلعت زكريا ، ببنطال جينز ممزق باللون الجينز الفاتح، ومرتديه معه بلوفر باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، وجاكيت جلد باللون الأسود لأكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيمي طلعن زكريا في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الذى يتناسب مع ظهورها.



