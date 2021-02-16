إبراهيم نور الدين يدير مباراة النجم الساحلي ويونج في الكونفدرالية





ويقام اللقاء على ملعب الطيب المهيري بصفاقس ، يوم الاحد 21 فبراير الجاري .



طاقم التحكيم المصري و المتكون من ابراهيم نور الدين كحكم رئيسي سيساعده كل من :

مساعد أول : سمير جمال سعد

مساعد ثاني : احمد توفيق علي

حكم رابع : احمد الغندور

اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم المصري ابراهيم نور الدين لادارة مباراة العودة بين النجم الرياضي الساحلي و ضيفه يونج بافالوز في اطار الدور التمهيدي الأخير لكاس الكنفدرالية الأفريقية