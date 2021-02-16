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رياضة

إبراهيم نور الدين يدير مباراة النجم الساحلي ويونج في الكونفدرالية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:26 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم المصري ابراهيم نور الدين لادارة مباراة العودة بين النجم الرياضي الساحلي و ضيفه يونج بافالوز في اطار الدور التمهيدي الأخير لكاس الكنفدرالية الأفريقية

ويقام اللقاء على ملعب الطيب المهيري بصفاقس ،  يوم الاحد 21 فبراير الجاري .

طاقم التحكيم المصري و المتكون من ابراهيم نور الدين كحكم رئيسي سيساعده كل من :
مساعد أول : سمير جمال سعد
مساعد ثاني : احمد توفيق علي 
حكم رابع : احمد الغندور

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