إبراهيم نور الدين يدير مباراة النجم الساحلي ويونج في الكونفدرالية

اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم المصري ابراهيم نور الدين لادارة مباراة العودة بين النجم الرياضي الساحلي و ضيفه يونج بافالوز في اطار الدور التمهيدي الأخير لكاس الكنفدرالية الأفريقية
طاقم التحكيم المصري و المتكون من ابراهيم نور الدين كحكم رئيسي سيساعده كل من :
ويقام اللقاء على ملعب الطيب المهيري بصفاقس ، يوم الاحد 21 فبراير الجاري .
طاقم التحكيم المصري و المتكون من ابراهيم نور الدين كحكم رئيسي سيساعده كل من :
مساعد أول : سمير جمال سعد
مساعد ثاني : احمد توفيق علي
حكم رابع : احمد الغندور