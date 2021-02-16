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مرأة

بعد إعلان إصابتها هي وأسرتها بكورونا .. أبرز إطلالات رضوى الشربيني خطفت بها الأنظار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:10 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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آية التيجي
بعد إعلان الإعلامي خيري رمضان، أثناء تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا؛ حيث صرح انها كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا منذ الأمس برفقة أسرتها، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وعلق خيري رمضان، أنه أصيب أيضا شقيقها وأولادها ووالدتها بفيروس كورونا، منوها بأن الأم الأكسجين لديها منخفض جدًّا، وجرى نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة، مستطردًا "رضوى تعبانة جدا، وتمنى لها الشفاء ولأسرته".

ورغم ذلك تعد رضوى الشربيني من أكثر الإعلاميات اناقة وتواكب الموضة دائما وتمتلك بوتيك ملابس من تصميمها، وظهرت بأكثر من إطلالة جريئة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وتتميز رضوى الشربيني بإطلالاتها وستايل مختلف تظهر به فى برنامجها، والتي في الغالب ما تتنوع كما بين الإطلالات البسيطة والناعمة والألوان الجريئة، والتي تتناسب مع تسريحات شعرها والمكياج التي تبرز من جمال ملامحها.

وتميل رضوى الشربيني إلى ارتدائها ستايلات مختلفة من الفساتين والبدل الكاجوال ؛ وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر أو البينك . 

وإليكم أبرز إطلالات الإعلامية رضوى الشربيني ..
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
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