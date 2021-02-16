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أخبار العالم

البحرين تسجل 4 حالات وفاة و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:32 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة، و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقالت الصحة البحرينية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا القائمة في المملكة بلغ 7539 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 410 حالات وفاة، وفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية.


وأشارت الصحة البحرينية إلى تسجيل 628 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 106,412 شخصًا.


وبحسب بيانات الصحة البحرينية، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن 252,990 شخصًا.
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