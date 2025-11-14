قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
رياضة

قمة مرتقبة في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

يد الاهلي
يد الاهلي
رباب الهواري

تترقّب جماهير كرة اليد المصرية والإماراتية مواجهة نارية مساء اليوم الجمعة، حيث يحتضن استاد خليفة بن زايد بنادي العين في دولة الإمارات العربية المتحدة مباراة نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين فريقي الأهلي وسموحة. وتنطلق المباراة في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط أجواء تنظيمية مميزة.

نقل حصري عبر قناة أون سبورت

تحظى المباراة النهائية بتغطية إعلامية واسعة، إذ تنقل قناة أون سبورت المواجهة حصريًا ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي تقدمها القناة محليًا ودوليًا. وتعد هذه التغطية امتدادًا لاهتمام القناة بالألعاب الجماعية، وحرصها على تقديم محتوى رياضي متنوع للجمهور.

طاقم تحكيم ومراقبة على أعلى مستوى

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن الطاقم المكلف بإدارة المباراة. ويقود اللقاء تحكيميًا الثنائي إسماعيل سالم وعلي جعفر، بينما يتولى محمد ناصر مهام المراقب المسجّل، ويعمل عبدالله خميس مراقبًا للميقاتي. ويأتي هذا الاختيار حرصًا على توفير أعلى درجات الدقة والانضباط في المواجهة الحاسمة.

الصالة وتجهيزات تنظيمية مميزة

تقام المباراة داخل صالة استاد خليفة بن زايد التي تتسع لنحو 2000 مشجع، حيث تم تجهيزها بالكامل لاستضافة الحدث في إطار التعاون الرياضي بين مصر والإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة مثالية تناسب أهمية النهائي.

طريق الفريقين إلى النهائي

تأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29–22 في نصف النهائي الذي أُقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة. أما سموحة، فانتزع بطاقة التأهل بفوز مثير على الزمالك بنتيجة 29–28 في مباراة شهدت منافسة قوية حتى الثواني الأخيرة.

تعاون رياضي يعزّز العلاقات بين البلدين

وتأتي إقامة البطولة في الإمارات ضمن اتفاقية تعاون بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، بهدف تطوير اللعبة، وتبادل الخبرات، ودعم العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين


 

