قمة مرتقبة في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

تترقّب جماهير كرة اليد المصرية والإماراتية مواجهة نارية مساء اليوم الجمعة، حيث يحتضن استاد خليفة بن زايد بنادي العين في دولة الإمارات العربية المتحدة مباراة نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين فريقي الأهلي وسموحة. وتنطلق المباراة في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط أجواء تنظيمية مميزة.

نقل حصري عبر قناة أون سبورت

تحظى المباراة النهائية بتغطية إعلامية واسعة، إذ تنقل قناة أون سبورت المواجهة حصريًا ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي تقدمها القناة محليًا ودوليًا. وتعد هذه التغطية امتدادًا لاهتمام القناة بالألعاب الجماعية، وحرصها على تقديم محتوى رياضي متنوع للجمهور.

طاقم تحكيم ومراقبة على أعلى مستوى

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن الطاقم المكلف بإدارة المباراة. ويقود اللقاء تحكيميًا الثنائي إسماعيل سالم وعلي جعفر، بينما يتولى محمد ناصر مهام المراقب المسجّل، ويعمل عبدالله خميس مراقبًا للميقاتي. ويأتي هذا الاختيار حرصًا على توفير أعلى درجات الدقة والانضباط في المواجهة الحاسمة.

الصالة وتجهيزات تنظيمية مميزة

تقام المباراة داخل صالة استاد خليفة بن زايد التي تتسع لنحو 2000 مشجع، حيث تم تجهيزها بالكامل لاستضافة الحدث في إطار التعاون الرياضي بين مصر والإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة مثالية تناسب أهمية النهائي.

طريق الفريقين إلى النهائي

تأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29–22 في نصف النهائي الذي أُقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة. أما سموحة، فانتزع بطاقة التأهل بفوز مثير على الزمالك بنتيجة 29–28 في مباراة شهدت منافسة قوية حتى الثواني الأخيرة.

تعاون رياضي يعزّز العلاقات بين البلدين

وتأتي إقامة البطولة في الإمارات ضمن اتفاقية تعاون بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، بهدف تطوير اللعبة، وتبادل الخبرات، ودعم العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين



