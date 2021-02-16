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توك شو

روبوت بشرية بأنامل فنية.. تنافس بلوحاتها على رسم أناس حقيقيين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:39 م
روبوت بشرية
روبوت بشرية
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قسم التوك شو
تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عن روبوت بشرية بأنامل فنية، مشيرة إلى أنها  روبوت فنانة، وهذه اللوحة الراقية بريشة فنانة من الروبوت.

وقال التقرير:" مهندسون من جامعة ليدز بإنجلترا، صمموا روبوتات بشرية، يطلق عليها اسم آي – دا نسبة لاسم عالمة الرياضيات البريطانية.. المهندسون دعموها بتقنيات الذكاء الاصطناعي".

ولأول مرة يتم تنظيم معرض في لندن في مايو 2021 يتضمن 3 صور ذاتية كبيرة الحجم من أعمالها الفنية، حيث أشار التقرير، إلى أن الهدف من المعرض هو طرح سؤال عن طبيعة الهوية البشرية والإبداع في الصور الذاتية التي صنعتها آلة بلا روح تستخدم آي – دا برامج الذكاء المختلفة والمدخلات البشرية.

وأبرز التقرير، إلى أنها قادرة على رسم أناس حقيقيين باستخدام عين الكاميرا وقلم رصاص في يديها.


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