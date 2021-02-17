حدث ليلاً | حادث مروع لـ عمرو أديب.. رحيل شيخ المالكية في مصر.. إصابة منى الحسيني بـ كورونا.. موجة الطقس السييء تجتاح العالم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 321 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية..

أكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة..

أكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة..

تعرّض الإعلامي عمرو أديب لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وكشفت التفاصيل الأولية في الحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل. وتوجهت سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل اديب إلى المستشفى..

تعرَّض الإعلامي الكبير عمرو أديب لحادث سير مروع، صباح اليوم الأربعاء بالقرب من طريق المحور في منطقة 6 أكتوبر. ودشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #عمرو اديب..

وفاة الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء متأثرًا بإصابته بكورونا أعلنت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لـ الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء..



إصابة الإعلامية منى الحسيني بـ فيروس كورونا أعلنت الإعلامية منى الحسيني، عبر حسابها الشحصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19..

تساقط الثلوج على سانت كاترين.. ودرجة الحرارة 3 تحت الصفر.. صور احتفل أهالي سانت كاترين ببداية سقوط الثلوج على المدينة وقمم الجبال وخرجوا إلى الشوارع لمشاهدة هطول الثلوج في كل أنحاء المدينة. وتعرضت المدينة لانخفاض في درجة الحرارة وصلت لـ3 تحت الصفر..





تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة الأهلي والمريخ .. فيديو قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مباراة الأهلي والمريخ السوداني، شهدت أزمة بين الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وعمرو السولية..





مدحت شلبي لـ كهربا: ماتخلِّنيش أفتح في الدفاتر القديمة.. فيديو تحدّث الإعلامي مدحت شلبي، عن أزمة مباراة الأهلي والمريخ السوداني، بين الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وعمرو السولية..





منتخب مصر ينهي استعداداته لتصفيات أفريقيا للسلة بالفوز على مدغشقر نجح المنتخب المصري لكرة السلة بقيادة المدير الفني أحمد مرعي من تحقيق الفوز في ثاني مباريات الفراعنة الودية استعدادًا لخوض مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المقامة في تونس والمؤهلة لبطولة إفريقيا..





بعد عام من المطاردة.. فرنسا تعتقل شبكة لتهريب أدوية باهظة الثمن إلى مصر تمكنت فرنسا من ضبط شبكة ، عملت على شراء أدوية باهظة الثمن ، بوصفات طبية مزورة ، وبأسعار بخسة؛ لأنها مدعومة من الصندوق الفرنسي للتأمين الصحي، ثم عمدت لتهريب هذه الأدوية إلى مصر..





السعودية توجه رسالة مهمة للراغبين في أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام وجّه الأمن العام السعودي رسالة مهمة إلى جميع المواطنين والمقيمين الذين حصلوا على تصريح العُمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، من خلال تطبيق اعتمرنا..





تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط، جنوب غرب المملكة العربية السعودية..





توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون بلاده في ظروف مختلفة تمامًا بحلول عيد الميلاد المقبل. وقال "بايدن" في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه لا يجب أن يذهب أحد إلى السجن بجريمة مخدرات..