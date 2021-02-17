حدث ليلاً | حادث مروع لـ عمرو أديب.. رحيل شيخ المالكية في مصر.. إصابة منى الحسيني بـ كورونا.. موجة الطقس السييء تجتاح العالم

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021، نرصد أبرزها في السطور التالية:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 321 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية..
تعرّض الإعلامي عمرو أديب لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وكشفت التفاصيل الأولية في الحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل. وتوجهت سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل اديب إلى المستشفى..
أكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة..
شرحت التحريات الأولية تفاصيل الحادث المروري الذي تعرّض له الإعلامي عمرو أديب بمدينة الشيخ زايد..
تعرَّض الإعلامي الكبير عمرو أديب لحادث سير مروع، صباح اليوم الأربعاء بالقرب من طريق المحور في منطقة 6 أكتوبر. ودشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #عمرو اديب..
أعلنت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لـ الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء..
أعلنت الإعلامية منى الحسيني، عبر حسابها الشحصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19..
احتفل أهالي سانت كاترين ببداية سقوط الثلوج على المدينة وقمم الجبال وخرجوا إلى الشوارع لمشاهدة هطول الثلوج في كل أنحاء المدينة. وتعرضت المدينة لانخفاض في درجة الحرارة وصلت لـ3 تحت الصفر..
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مباراة الأهلي والمريخ السوداني، شهدت أزمة بين الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وعمرو السولية..
تحدّث الإعلامي مدحت شلبي، عن أزمة مباراة الأهلي والمريخ السوداني، بين الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وعمرو السولية..
نجح المنتخب المصري لكرة السلة بقيادة المدير الفني أحمد مرعي من تحقيق الفوز في ثاني مباريات الفراعنة الودية استعدادًا لخوض مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المقامة في تونس والمؤهلة لبطولة إفريقيا..
تمكنت فرنسا من ضبط شبكة ، عملت على شراء أدوية باهظة الثمن ، بوصفات طبية مزورة ، وبأسعار بخسة؛ لأنها مدعومة من الصندوق الفرنسي للتأمين الصحي، ثم عمدت لتهريب هذه الأدوية إلى مصر..
وجّه الأمن العام السعودي رسالة مهمة إلى جميع المواطنين والمقيمين الذين حصلوا على تصريح العُمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، من خلال تطبيق اعتمرنا..
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط، جنوب غرب المملكة العربية السعودية..
توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون بلاده في ظروف مختلفة تمامًا بحلول عيد الميلاد المقبل. وقال "بايدن" في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه لا يجب أن يذهب أحد إلى السجن بجريمة مخدرات..
اجتاحت الولايات المتحدة، عاصفة شتوية قوية، أدت إلى ظهور رياح شديدة البرودة وجليد وثلوج في العديد من المناطق التي نادرًا ما تشهد مثل هذه الظروف شديدة البرودة..