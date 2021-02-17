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رياضة

عودة المشجعين لأستراليا المفتوحة للتنس بعد إنهاء العزل في المدينة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:46 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعلن مسؤولون إنهاء العزل العام في ولاية فيكتوريا الأسترالية، الذي امتد لخمسة أيام، اليوم الأربعاء في ظل عدم الكشف عن أي إصابة جديدة في التجمع المرتبط بفندق العزل في مدينة ملبورن.

وقال دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إن أغلب القيود سيتم رفعها بحلول منتصف الليل، لكن سيبقى من الضروري ارتداء الكمامات سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة في حال عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وسيسمح تخفيف القيود بعودة بعض المشجعين إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، حيث يتنافس اللاعبون أمام مدرجات فارغة منذ بدء العزل العام.

وأضاف "ستعقد اجتماعات صباح اليوم... وسيتحدد العدد الآمن المسموح بحضوره من المشجعين وسنتخذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن".

وقبل إعلان الإغلاق من حكومة فيكتوريا، كان مسموحا للمشجعين بالحضور بعدد يصل إلى 25 ألف مشجع في كل يوم من آخر أربعة أيام في البطولة، لكن أندروز قال إنه قد يتم تقليص هذا العدد.

وسمح المسؤولون بحضور 30 ألف مشجع في كل يوم من أول ثمانية أيام في البطولة، أي ما يعادل تقريبا نصف عدد المشجعين في المعتاد.

وسيبدأ ظهور المشجعين في بطولة أستراليا من يوم الخميس.

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