طرق لخفض السكر فى الدم

يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين أو يستخدمه بشكل فعال ، وهو هرمون ينظم جلوكوز الدم ويساعده على دخول خلاياك للحصول على الطاقة.





يرتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم) بمرض السكري.





أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 13٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعيشون مع مرض السكري ، و 34.5٪ لديهم مقدمات السكري.





هذا يعني أن ما يقرب من 50٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من مرض السكري أو مقدمات السكري.





فيما يلي طرق سهلة لخفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي:



1. ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة في الوصول إلى وزن معتدل والحفاظ عليه وزيادة حساسية الأنسولين.

تعني زيادة حساسية الأنسولين أن خلاياك أكثر قدرة على استخدام السكر المتاح في مجرى الدم.

تساعد التمارين أيضًا عضلاتك على استخدام سكر الدم من أجل الطاقة وتقلص العضلات.

إذا كنت تعاني من مشاكل في إدارة نسبة السكر في الدم ، يجب عليك فحص مستويات السكر بشكل روتيني. سيساعدك هذا في معرفة كيفية استجابتك للأنشطة المختلفة والحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد.

تشمل التمارين المفيدة رفع الأثقال والمشي السريع والجري وركوب الدراجات والرقص والمشي لمسافات طويلة والسباحة وغير ذلك.



2. إدارة تناول الكربوهيدرات

يقوم جسمك بتقسيم الكربوهيدرات إلى سكريات (معظمها جلوكوز) ، ثم يساعد الأنسولين جسمك على استخدام السكر وتخزينه للحصول على الطاقة.

عندما تأكل الكثير من الكربوهيدرات أو تعاني من مشاكل في وظيفة الأنسولين ، تفشل هذه العملية ، ويمكن أن ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم.

ومع ذلك ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها حيال ذلك.

توصي جمعية السكري الأمريكية (ADA) بإدارة تناول الكربوهيدرات عن طريق حساب الكربوهيدرات وإدراك العدد الذي تحتاجه.

وجدت بعض الدراسات أن هذه الأساليب يمكن أن تساعدك أيضًا في التخطيط لوجباتك بشكل مناسب ، مما يزيد من تحسين إدارة نسبة السكر في الدم .

تظهر العديد من الدراسات أيضًا أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع السكر في الدم

علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات في إدارة مستويات السكر في الدم على المدى الطويل

يمكنك قراءة المزيد في هذا المقال عن الأكل الصحي منخفض الكربوهيدرات مع مرض السكري

3. زيادة تناول الألياف

تعمل الألياف على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر. لهذه الأسباب ، فإنه يعزز ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم.

علاوة على ذلك ، قد يلعب نوع الألياف التي تتناولها دورًا.

هناك نوعان من الألياف:

لا يتحلل في الماء

قابل للذوبان

في حين أن كلاهما مهم ، فقد ثبت صراحة أن الألياف القابلة للذوبان تعمل على تحسين إدارة نسبة السكر في الدم

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في إدارة مرض السكري من النوع 1 بشكل أفضل عن طريق تحسين قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل انخفاض السكر في الدم

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف ما يلي:

خضروات

الفاكهة

البقوليات

كل الحبوب

تبلغ الكمية اليومية الموصى بها من الألياف حوالي 25 جرامًا للنساء و 38 جرامًا للرجال. هذا حوالي 14 جرامًا لكل 1000 سعرة حرارية .



4. اشرب الماء وحافظ على رطوبتك

قد يساعدك شرب كمية كافية من الماء في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن حدود صحية.

بالإضافة إلى منع الجفاف ، فهو يساعد الكلى على التخلص من السكر الزائد عن طريق البول.

أظهرت إحدى الدراسات القائمة على الملاحظة أن أولئك الذين شربوا المزيد من الماء لديهم مخاطر أقل لتطوير مستويات السكر في الدم المرتفعة.

يساعد شرب الماء بانتظام على إعادة ترطيب الدم ، وخفض مستويات السكر في الدم ، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكرى.

ضع في اعتبارك أن الماء والمشروبات الأخرى التي لا تحتوي على سعرات حرارية هي الأفضل. ترفع المشروبات المحلاة بالسكر نسبة السكر في الدم ، وتزيد من زيادة الوزن ، وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري .

5. تنفيذ التحكم في جزء

يساعد التحكم في الكمية في تنظيم تناول السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن معتدل.

وبالتالي ، فإن إدارة الوزن تعزز مستويات السكر في الدم الصحية وقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

تساعد مراقبة أحجام حصتك أيضًا في تقليل تناول السعرات الحرارية وارتفاع نسبة السكر في الدم اللاحقة .

فيما يلي بعض النصائح المفيدة لإدارة أحجام الحصص الغذائية:

قياس ووزن الحصص.

استخدم أطباق أصغر.

تجنب كل ما يمكنك أكله من المطاعم.

اقرأ ملصقات الطعام وتحقق من أحجام الوجبات .

احتفظ بمفكرة طعام.

أكل ببطء .

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.