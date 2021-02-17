بعد وفاة الفنان محمد متولي بسببها.. هل الزغطة تؤدى للوفاة الوقتية؟

يوافق اليوم رحيل الفنان محمد متولي ، والتي صرحت زوجته بأنه توفي بسبب إصابته بنزلة برد، تسببت له في تعب شديد، ومات بسبب الزغطة".

والسؤال هل من الممكن أن تتسبب الزغطة في الوفاة، وهو ما سنقوم بالإجابة عنه في السطور التالية.



عندما ينقبض الحجاب الحاجز بسبب الزغطة، يندفع الهواء فجأة إلى رئتيك وتغلق حنجرتك مسبب الصوت الذي تسمعه حينها. وتحدث الزغطة عندما ينقبض الحجاب الحاجز بشكل لا إرادي؛ حيث إن الحجاب الحاجز هو العضلة التي تفصل صدرك عن بطنك وهي عضلة مهمة للتنفس،





وعادة ما تستمر الزغطة لفترة قصيرة من الوقت، ومع ذلك، في بعض الحالات قد تشير حدوث الزغطة لفترات طويلة إلى المعاناة من حالة صحية أساسية خطيرة، ولكن على الرغم من ذلك، فمن غير المرجح أن تموت بسبب الزغطة.









وهناك أدلة محدودة على وفاة أي شخص كنتيجة مباشرة للزغطة، ومع ذلك يمكن أن يتسبب حدوث الزغطة لفترات طويل الأمد تأثير سلبي على صحتك العامة، ويمكن أن تؤدي الإصابة بالزغطة لفترة طويلة إلى تعطيل أشياء مثل: الأكل والشرب، والنوم، الكلام.





وقد تتسبب الإصابة بالزغطة لفترات طويلة بعض الأعراض غير المتوقعة ، والتي استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة فمن المحتمل أن تؤدي حينها إلى الوفاة، ومن أبرز هذه الأعراض:





الإعياء

مشاكل في النوم

فقدان الوزن

سوء التغذية

الجفاف

الضغط العصبى

الإكتئاب





وغالبًا ما تكون الزغطة أحد أعراض حالة طبية أساسية تتطلب الاهتمام؛ حيث تنقسم الزغطة إلى قسمين طويل الأمد إلى فئتين مختلفتين. عندما تستمر الفواق أكثر من يومين ، يُشار إليها على أنها "مستمرة". عندما تدوم أكثر من شهر ، يطلق عليها "مستعصية على الحل".





وغالبًا ما تحدث الزغطة المستمر أو المستعصية بسبب الظروف الصحية التي تؤثر على الإشارات العصبية للحجاب الحاجز، مما يؤدي إلى تقلص الحجاب الحاجز بشكل متكرر، أو لأسباب أخرى، مثل : تلف الأعصاب أو تغيرات في الإشارات العصبية.





وهناك العديد من أنواع الحالات المرضية المصاحبة الزغطة المستمر أو المستعصي على الحل، قد يكون بعضها خطيرًا ويمكن أن يكون قاتلًا إذا ترك دون علاج، ويمكن أن تشمل:





1- مشاكل المخ، مثل السكتة الدماغية ، أورام المخ ، أو إصابات في الدماغ.

2- مشاكل الجهاز العصبي، مثل التهاب السحايا ، أو التصلب المتعدد.

3- أمراض الجهاز الهضمي ، مثل مرض الجزر المعدي المريئي ( جيرد ) ، فتق الحجاب الحاجز ، أو القرحة الهضمية.

4- أمراض المريء ، مثل التهاب المريء أو سرطان المريء

5- مشاكل القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك التهاب التامور ، النوبات القلبية ، والأبهر تمدد الأوعية الدموية

6- أمراض الرئة ، مثل الالتهاب الرئوي أو سرطان الرئة أو الانسداد الرئوي

7- مشاكل الكبد، مثل سرطان الكبد ، التهاب الكبد ، أو خراج الكبد

8- مشاكل في الكلى، مثل بولينا ، الفشل الكلوي ، أو سرطان الكلى

9- مشاكل مع البنكرياس ، مثل إلتهاب البنكرياس أو سرطان البنكرياس

10- الالتهابات ، مثل السل أو الهربس البسيط أو الهربس النطاقي

11- حالات أخرى ، مثل داء السكري