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محافظات

الكشف على 1739 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بكوم حمادة في البحيرة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:16 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبيه علاجيه بقرية منشية أبورية بمركز كوم حمادة، خلال يومي ١٦،١٥ فبراير الجارى، فى إطار خطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.


أوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحه بالبحيره، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية .


حيث تمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان لحوالي 1739 مواطن من أهالي القرية، تنوعت ما بين 316 حالة باطنة، و 199 حالة جراحة عامة، و 100 حالة اسنان، و 144 حالة من الرمد، و 87 نساء وتوليد ، و 388 حالة أطفال، 141 حالة مسالك بولية , و 153 حالة أنف وأذن , و 166 حالة جلدية , و 45 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.


ويذكر أن أكد محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.


مشيرا إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة حياة كريمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.



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الكشف على 1739 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بكوم حمادة في البحيرة
الكشف على 1739 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بكوم حمادة في البحيرة
الكشف على 1739 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بكوم حمادة في البحيرة
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