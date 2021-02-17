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أخبار العالم

اتفاق جديد بين فايزر والاتحاد الأوروبي.. والصحة الألمانية تحذر من تحورات كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:21 م
الصحة الألمانية تحذر
الصحة الألمانية تحذر من تحورات كورونا في البلاد
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دعاء أبوهشيمة
أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أنه سيتم توزيع 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا، بحلول الأسبوع المقبل في ألمانيا.

وكانت شركة فايزر الأمريكية قد وقعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي على  200 مليون جرعة لقاح إضافية.

وحذر من أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة في جميع أرجاء ألمانيا.

وأضاف وزير الصحة الألماني أنه على الرغم من أن وضع الفيروس في ألمانيا يتجه نحو الأفضل، إلا أن المشرعين يظلون على حذر من انتشار تحورات الفيروس والقدرة الطبية.

وتابع: "في الوقت الحالي، تم تمديد الإغلاق حتى شهر مارس المقبل، لكننا سنرى في الأسابيع المقبلة كيف يتطور الوضع وما إذا كانت الحكومة تشعر أنه تم إحراز تقدم كافٍ لتخفيف القيود قليلًا قبل عيد الفصح".

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7 آلاف و556 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الأربعاء الماضي 8 آلاف و72 إصابة.
وسجل المعهد 560 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 813 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.
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