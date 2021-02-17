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أخبار العالم

ظهور سلالات كورونا الجديدة في منطقة لومباردي الإيطالية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:34 م
صدى البلد
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محمد علي
فرضت منطقة لومباردي في شمال إيطاليا، قيودًا جديدة على المواطنين، مطلقة إنذار من خطر العدوى، بعدما رفعت خطر المنطقة إلى الدرجة الحمراء، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وأعلنت الإجراءات على أربع مدن بسبب انتشار سلالة Covid-19 ، حسبما أعلن حاكمها أتيليو فونتانا  على فيسبوك.

ووقعت فونتانا مرسومًا جديدًا يفرض قيودًا جديدة اعتبارًا من يوم الأربعاء، حتى 24 فبراير ، في بلديات بولات وكاستراتاتو وميدي وفيجيو. 

ويمكن تمديد القيود أكثر "بناءً على تطور السياق الوبائي" ، وفقًا لبيان على الموقع الإلكتروني لحكومة لومباردي الإقليمية.

في هذه المدن الأربع ، سيتم تنفيذ جميع الأنشطة المدرسية والتعليمية عن بعد.

المناطق الحمراء هي التصنيف الأكثر صرامة لقيود فيروس كورونا في إيطاليا ويقوم على الحد من حركة الناس. 

كانت لومباردي المنطقة الإيطالية الأكثر  تضررًا من الموجة الأولى من وباء Covid-19 ، حيث أبلغت عن أكثر من 565000 حالة حتى الآن.
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