فوائد اللفت للرجال والتخسيس

طعمة الغنية بالألياف في الحد من انتشار نوبات الالتهاب عن طريق امتصاص الماء في القولون وتسهيل حركات الأمعاء، كما ترتبط النظم الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض مخاطر الإصابة بمشاكل الأمعاء ، بما في ذلك التهاب الرتج.

فوائد اللفت للكلى

بشكل عام ، اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات له آثار إيجابية على ضغط الدم، يلعبون دورًا مهمًا في نظام DASH الغذائي التابع للمعهد القومي للقلب والرئة والدم ، والذي صممه الخبراء الطبيون لخفض ضغط الدم.

بشكل عام ، اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات له آثار إيجابية على ضغط الدم، يلعبون دورًا مهمًا في نظام DASH الغذائي التابع للمعهد القومي للقلب والرئة والدم ، والذي صممه الخبراء الطبيون لخفض ضغط الدم.

فوائد اللفت للتخسيس

قد يساعد محتوى الألياف في اللفت أيضًا في منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي، تعتبر حركات الأمعاء المنتظمة والكافية ضرورية للتخلص من السموم من خلال الصفراء والبراز.

قد يساعد محتوى الألياف في اللفت أيضًا في منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي، تعتبر حركات الأمعاء المنتظمة والكافية ضرورية للتخلص من السموم من خلال الصفراء والبراز.

فوائد اللفت الأبيض

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

إن تناول كميات كبيرة من الخضروات الصليبية بما في ذلك اللفت والقرنبيط والملفوف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان .





تحتوي هذه الخضار على العديد من المركبات التي قد يكون لها تأثيرات وقائية ضد بعض أنواع السرطان، واحد من هؤلاء هو 3،3′-diindolylmethane ، وفقًا لمراجعة عام 2016 .





يمكن للأطعمة التي تحتوي على مركب يسمى سلفورافان أن تلعب أيضًا دورًا أساسيًا في علاج السرطان، تحتوي الخضراوات الصليبية على مستويات عالية من السلفورافان.



