فوائد اللفت للرجال والتخسيس

يمكن أن يساعد اللفت وغيره من الأطعمة الغنية بالألياف في الحد من انتشار نوبات الالتهاب عن طريق امتصاص الماء في القولون وتسهيل حركات الأمعاء، كما ترتبط النظم الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض مخاطر الإصابة بمشاكل الأمعاء ، بما في ذلك التهاب الرتج.
فوائد اللفت للكلى
خفض ضغط الدم
وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 في المجلة البريطانية لعلم الصيدلة السريرية ، فإن الأطعمة التي تحتوي على النترات الغذائية - مثل اللفت والكرنب - قد توفر فوائد متعددة لصحة الأوعية الدموية، وتشمل هذه خفض ضغط الدم وتثبيط التصاق الصفائح الدموية في الدم.
ومع ذلك ، فإن المخاطر طويلة المدى لاتباع نظام غذائي عالي النترات وتأثيره على صحة القلب والأوعية الدموية لا تزال غير واضحة.
بشكل عام ، اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات له آثار إيجابية على ضغط الدم، يلعبون دورًا مهمًا في نظام DASH الغذائي التابع للمعهد القومي للقلب والرئة والدم ، والذي صممه الخبراء الطبيون لخفض ضغط الدم.
يوفر اللفت أيضًا البوتاسيوم ، والذي قد يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق إطلاق الصوديوم من الجسم ومساعدة الشرايين على التوسيع.
فوائد اللفت للتخسيس
يساعد على إنقاص الوزن والهضم
يساعد اللفت والخضراوات الصليبية الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف على جعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول ، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ويساعد تناول وجبات غنية بالألياف أيضًا في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.
قد يساعد محتوى الألياف في اللفت أيضًا في منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي، تعتبر حركات الأمعاء المنتظمة والكافية ضرورية للتخلص من السموم من خلال الصفراء والبراز.
فوائد اللفت الأبيض
تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان
إن تناول كميات كبيرة من الخضروات الصليبية بما في ذلك اللفت والقرنبيط والملفوف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان .
تحتوي هذه الخضار على العديد من المركبات التي قد يكون لها تأثيرات وقائية ضد بعض أنواع السرطان، واحد من هؤلاء هو 3،3′-diindolylmethane ، وفقًا لمراجعة عام 2016 .
يمكن للأطعمة التي تحتوي على مركب يسمى سلفورافان أن تلعب أيضًا دورًا أساسيًا في علاج السرطان، تحتوي الخضراوات الصليبية على مستويات عالية من السلفورافان.
و دراسة 2015 وجدت أن sulforaphane قد تتداخل مع وظيفة deacetylase هيستون، وهو الانزيم الذي يلعب دورا في تطور الخلايا السرطانية.
صحة العين، اللفت غني بمادة اللوتين المضادة للأكسدة، هذا يبقي لكم عيون صحية وافظة مشاكل مثل الضمور البقعي و إعتام عدسة العين .
صحة العظم، منتجات الألبان ليست الطريقة الوحيدة لبناء عظام قوية والبقاء متقدمًا على مرض هشاشة العظام الذي يؤدي إلى ضعف العظام. يحتوي اللفت على كمية كبيرة من الكالسيوم ، والذي يساعد أيضًا قلبك وعضلاتك وأعصابك.
فوائد اللفت للشعر
بشرة وشعر صحيين
يمكن أن يساعد الخضر اللفت في الحفاظ على صحة الجلد والشعر ، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.
فيتامين أ ضروري أيضًا لنمو جميع أنسجة الجسم ، بما في ذلك الجلد والشعر، كما أنه يلعب دورًا في إنتاج الدهون ، ويحافظ الزهم على ترطيب الشعر.
فيتامين ج مهم لبناء الكولاجين والحفاظ عليه ، مما يوفر بنية للبشرة والشعر. كما أنه يوفر فوائد للجهاز المناعي.
يمكن أن ينتج تساقط الشعر عن نقص الحديد، يمكن أن يساعد تناول كمية كافية من الأطعمة المحتوية على الحديد ، مثل اللفت الأخضر ، في منع ذلك.
يمكن أن يؤثر نقص الحديد في النظام الغذائي أيضًا على مدى كفاءة استخدام الجسم للطاقة. تعتبر أوراق اللفت مصدرًا جيدًا للحديد ، مثل السبانخ والعدس والكرنب.
فوائد اللفت للرجال
التمرين والأداء الرياضي
ثبت أن النترات الغذائية تعزز توسع الأوعية وتحسن أكسجة العضلات أثناء التمرين.
قد يحسن أيضًا نوعية الحياة لأولئك الذين يفتقرون إلى الأوكسجين بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو الجهاز التنفسي أو التمثيل الغذائي.
تعد الخضروات الورقية الخضراء مثل اللفت والجرجير من بين المصادر الرئيسية للنترات.
فوائد ماء اللفت
يحتوي اللفت الأخضر على مادة الكولين ، وهي مادة مغذية مهمة تساعد على النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة.
يساعد الكولين أيضًا في الحفاظ على بنية الأغشية الخلوية ، ويساعد في نقل النبضات العصبية ، ويساعد في امتصاص الدهون ، ويقلل من الالتهابات المزمنة .
قد يساعد حمض الفوليك ، الموجود أيضًا في الكرنب الأخضر ، في علاج الاكتئاب عن طريق منع تكوين فائض من الهوموسيستين في الجسم.
يمكن أن يمنع الهوموسيستين الدم والعناصر الغذائية الأخرى من الوصول إلى الدماغ، ويتداخل الهوموسيستين الزائد مع إنتاج هرمونات الشعور بالسعادة مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين. تنظم هذه الهرمونات المزاج والنوم والشهية.
المصدر medicalnewstoday.