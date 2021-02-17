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أخبار البلد

البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:36 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعه الأسبوعي بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، حيث من المقرر أن يتم نقل العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك في تمام السادسة والنصف مساء.

اقرأ أيضًا| المتحدث باسم الكنيسة: المجمع المقدس يعقد اجتماعاته مطلع مارس المقبل

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سينشر اعتبارًا من اليوم "بوستات" عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيس بوك للتعريف بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن الحملة تأتى لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 

وأضاف "حليم" أن لجان المجمع المقدس سوف تعقد اجتماعاتها مطلع شهر مارس المقبل بعد أن توقفت طوال عام ٢٠٢٠ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لمشاهدة عظة البابا أضغط هنا

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بدون حضور شعبي .. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية

بدون حضور شعبي.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم من المقر البابوي

اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بدون حضور شعبي

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