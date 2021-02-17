نهاية الذروة.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد ،ان اليوم هو اليوم الثاني من حالة عدم الاستقرار الجوي لافتا أن يومى الثلاثاء والأربعاء كانا ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية . أنالاستقرارالأحوال





وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية علي قناة اخبار مصر ، الاحوال الجوية ستبدأ في الهدوء من غدٍ وسترتفع درجات الحرارة مقارنة باليوم وامس ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدا 16 درجة مئوية.



