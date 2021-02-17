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نهاية الذروة.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ..فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:38 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد ،ان اليوم هو اليوم الثاني من حالة عدم الاستقرار الجوي لافتا أن يومى الثلاثاء والأربعاء كانا ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية علي قناة  اخبار مصر ، الاحوال الجوية ستبدأ في الهدوء من غدٍ وسترتفع درجات الحرارة مقارنة باليوم وامس ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدا 16 درجة مئوية.

واوضح محمود شاهين ، فرص سقوط الامطار غدا ستكون متوسطة في مناطق من سواحلنا الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري وسيكون هناك نشاط للرياح خلال الساعات القادمة وهو ما يجعلنا نشعر بالبرد.
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