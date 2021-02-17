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وزيرة التضامن: المناطق الأكثر فقرأ أكثر إنجابا وتعاطي مخدرات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:46 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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شيرين عادل
قالت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى،  إن الوزارة تعمل لأول مرة بالتعاون مع 6 جهات حكومية معأ فيما يختص بملف الزيادة السكانية وكان فى السابق الجهاز القومى للسكان أو وزارة الصحة كان يختص بهذه القضية . 

وأضافت " القباج " ، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامى تامر أمين ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن الوزارة تعمل ضمن برنامج قومى شامل يشرف عليه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يضم وزارة التخطيط والمركز الديموجرافى الذى يقوم برصد البيانات على مستوى الجمهورية التى تضم زيادة سكانية كبيرة  .

وأشارت إلى  أن وزارة التضامن معنية بأكثر من ملف فيما يختص بمواجهة الزيادة السكانية وتشترك مع الجهاز القومى للمرأة ، والطفولة والأمومة ولدينا إصرار عنيد بتخطى هذه المرحلة تجنبأ لعدم تآكل آثار التنمية خاصة فى مناطق الأكثر فقرأ.

وتابعت أن المناطق الأكثر فقرأ هى الأكثر إنجابأ ونسبة كبيرة لتعاطى المخدرات، ونسب تعليم أقل وحالة صحية متدهورة لافتة إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على العنصر البشرى وجودته التى تتطلع لها الدولة المصرية، لافتة إلى أن خطة مواجهة الزيادة السكانية ليست مقتصرة على الجانب الصحى وإنما خدمات تنظيم الأسرة وتشجيع للأطبار للخدمة فى القرى .

وأكدت ارتباط الخطاب التوعوى مع الخطاب الدينى خاصة مع تأثر المجتمعات بوجود رسالة واحدة فقط للمواطنين حتى لا تتشابك الأمور عند الفرد بالإضافة للتأكيد على الدور الانتاجى وليس الانجابى عن طريق مشروعات متناهية الصغر وزيادة الحضانات على مستوى الجمهورية .
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