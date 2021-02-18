إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق أسوان - أبو سمبل البري

تعرض 30 شخص ا لإصابات متفرقة فى الجسم نتيجة لوقوع حادث انقلاب لأتوبيس نقل ركاب بطريق أسوان / أبو سمبل البرى.





وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج اللازم.





واقرأ أيضًا:





وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويض من لم يتم تعويضه من أبناء النوبة بمد فترة تلقى الطلبات حتى 3 مارس المقبل.







ويأتي ذلك فى إستجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة، والتي بدأت في 17 يناير الماضي.





ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة بإجمالى 5329 مستحقًا، وذلك من إجمالي 11 ألف و 500 مستحق حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقًا.





وأوضح محافظ أسوان بأنه تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضرري أنشاء وتعلية خزان أسوان .





بجانب لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع فى الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري إنشاء السد العالي، فضلًا عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضي الزراعية.



