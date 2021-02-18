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رياضة

بعثة راسينج كلوب تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
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حسن العمدة

وصلت بعثة فريق نادي راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة بيراميدز في إياب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل راسينج كلوب ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

واستقبل مندوب من نادي بيراميدز بعثة راسينج كلوب في مطار القاهرة ورافقها حتى الوصول لفندق الإقامة وخلال فترة وجودها  بالقاهرة حتى الانتهاء من خوض اللقاء.
بعثة راسينج كلوب تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز
بعثة راسينج كلوب تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز
بعثة راسينج كلوب تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز
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