عبدالحفيظ يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس نقابة الصحفيين

تقدم محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين المنتهية ولايته، ومدير تحرير جريدة الشروق، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة تحت السن فى انتخابات النقابة المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل.









وقال عبد الحفيظ فى تصريحات له اليوم: إن المهام الموكلة للمجلس المقبل هي الدفاع عن المهنة وضمان حقوق الصحفيين، مشيرًا إلى أن دور عضو المجلس الذى يطرح نفسه للجمعية العمومية أن يكون مدافعًا شرسًا عن هذه المهنة واستقلالها، ويدافع عن حقوق زملائه فى مواجهة أي محاولة لانتهاك تلك الحقوق.





وأضاف: حاولنا تحقيق هذا الهدف خلال الدورة الماضية، وقد نكون لم ننجح بالشكل الذى يشعر به الجمعية العمومية، فى ظل مناخ خانق يضيق الحصار على الصحافة، ليتحول دورنا إلى دور المنبه الذي يذكر الناس بأن هناك حصار للصحافة يجب أن ينتهي، لافتا إلى أنه كانت هناك محاولة لحصار المهنة، وكان دورنا كأعضاء بمجلس النقابة عرقلة تلك القوانين واللوائح التي تهددها.





وتابع: كان لنا موقفنا من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الذى يعد أحد المسامير فى نعش الصحافة، لو لا أن البرلمان السابق برئاسة على عبد العال أصر على تمريره بالمواد المقيدة للحريات.





وأشار: إلى أن تمكن من خلال رئاسته للجنة الإسكان بالنقابة، فى خلال عام ونصف من توفير ١٥٠٠ وحدة سكنية للزملاء من مختلف الفئات، وبمعاونة المجلس والنقيب تم استعادة أرض الصحفيين فى مدينة حدائق أكتوبر.





وأوضح عبدالحفيظ: أن الدورة المقبلة حال فوزى سيتم استكمال ما بدأناه، ونتمني من الجمعية العمومية وهي تختار أن تدرك أنه"لا صحافة ولا لقمة عيش بدون حرية، ويجب أن تكون اختياراتهم بميزان من يدافع عن حرية الصحافة واستقلال الكيان النقابي.





وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، أبوابها فى العاشرة من صباب اليوم لتقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.





وأوضحت اللجنة: أن تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، منوهة إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة .





ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة ، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب .





ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.