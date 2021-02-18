حل مشكلة انتداب 270 ممرضًا وممرضة من الصحة إلى المستشفيات الجامعية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن التوصل لحل لشكوى 270 ممرضة بالصحة والمنتدبين للعمل بمستشفيات أسيوط الجامعية والمتضررين من تجديد ندبهم على الرغم من انتهاء مدة العامين المقررين للانتداب المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد جنوب مصر للأورام.





اقرأ أيضًا :





جاء ذلك خلال لقائه بعض الممرضات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.





وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – تطبيق مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، لافتًا إلى الاتفاق الذي تم بحضور وكيل وزارة الصحة وأسفر عن إنهاء ندب 270 ممرضًا وممرضة المنتدبين من مديرية الصحة بأسيوط إلى المستشفيات الجامعية وذلك بعد استبدالهم بالدفعة الجديدة من خريجي مدارس التمريض بمديرية الصحة وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة في التوزيع، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين وتخريج كوادر طبية متميزة من الأطباء والتمريض.





ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بالتواصل والتنسيق مع رئيس جامعة أسيوط لمراعاة ظروف العاملين من التمريض المنتدبين للمستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الأورام وتقنين أوضاعهم الوظيفية وحل جميع مشاكلهم ومساواتهم بزملائهم بالمستشفيات الجامعية والتأكيد على حسن معاملتهم دون أى تمييز بين فريق العمل بالمستشفيات، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية لجامعة أسيوط والتي يتردد عليها 44 ألف حالة سنويًا ويوجد بها عجز في التمريض بجميع المستشفيات وخاصة قسم الحضانات.



