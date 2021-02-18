تقدم لى عريس ممتاز خلقًا ودينًا ولم يعجبني شكله فهل يجوز رفضه لهذا السبب.. علي جمعة يجيب

تقدم لى عريس ممتاز خلقًا ودينًا ولكن لم يعجبني شكله فهل يمكن أن أرفضه لهذا السبب.. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف









قال الدكتور علي جمعة ، في فتوى له عبر صفحته على الفيسبوك إنه يجوز للفتاة أن ترفض طلب الزواج من رجل لا يعجبها «شكله» خلقته، ولكن هذا ضد الحكمة.





وأوضح أن الفتاة التي ترفض الزواج من رجل بسبب شكله، تغيب عنها الحكمة، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، منوهًا بأن هذا ما يحدث، فالشاب يرحل عن البيت، فلا يدخله غيره.





وأضاف أن عدم زواج الفتاة يُسبب أضرارًا نفسية ودينية واجتماعية وإلى آخره، أما إذا تزوجته لدينه وخلقه، فإن الله تعالى يؤدم بينهما، أي أنه تعالى يُنزل المحبة التي كانت منظورة من قبل، مشيرًا إلى أن الألفة ترفع الكُلفة عند الحكماء.









قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.





وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.





وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.





وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ .





دعاء تيسير الزواج .. أدعية يستحب للشاب والفتاة ترديدها





دعاء تيسير الزواج محل اهتمام قطاع كبير من الشباب والفتيات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة في ظل ارتفاع الأسعار ومغالاة الأباء والأمهات في الطلبات المادية للفتاة.





دعاء تيسير الزواج لم يرد به نص واضح وصريح في الكتاب والسنة ولكن يجوز فيه الدعاء بما يريد الإنسان كان يقول اللهم يسر زواج هذا الشخص أو هذه الفتاة وتذكر الاسم.



