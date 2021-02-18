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ديني

نشر نماذج لامتحانات المرحلة الإبتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:50 م
امتحانات الازهر
امتحانات الازهر
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محمد شحتة
قدم المركز الإعلامي للأزهر الشريف  نماذج لامتحانات المرحلة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الدراسي الأول تسهيلا على طلاب المعاهد الأزهرية.

ونشرت أيضًا بوابة الأزهر الإلكتروينة أرقام جلوس الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه.

وصرح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

وأضاف عبد العظيم أنه سوف تبدأ الامتحانات لكافة المراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية في تمام الساعة ٩ صباحا طبقا للجداول التي تم إعلانها بالأمس، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدون في ورقة الأسئلة بكل امتحان، وسوف نوافي الجميع بأي قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.
لمشاهدة النموذج اضغط هنا

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