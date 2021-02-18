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رياضة

الفيفا يدرس تحديد 21 أبريل موعدا لقرعة أولمبياد طوكيو أون لاين

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:11 م
صدى البلد
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يسري غازى
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) تحديد يوم الاثنين الموافق 21 أبريل موعدا لاجراء قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأولمبي المصري باعتباره بطلا لافريقيا على أن تتم مراسم القرعه في مقر الفيفا بزيورخ بمشاركة المنتخبات المؤهلة أون لاين.

وياتي قرار الفيفا بدراسة تحديد هذا الموعد بعد الانتهاء من تحديد جميع الفرق المؤهلة حيث يتبقي مقعدان فقط لمنطقة الكونكاف والتي تأجلت التصفيات النهائية الخاصة بها بسبب تفشي فيروس "كورونا" وسيتم اقامة تصفياتها خلال الاجندة الدولية فى شهر مارس. 

 وعلى الجانب الآخر كلف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري الدكتور علاء عبدالعزيز مدير الفريق بحضور الاجتماع التنسيقي الذي يتم بمعرفة اللجنة المسئولة بالفيفا عن كرة القدم في الاولمبياد مع مسئولي المنتخب المصري وهو الاجتماع الذي يحدد خلاله المنتخب متطلباته من أدوات مساعده وتنقلات وكافة الأمور اللوجيستية خلال التواجد في طوكيو.

كما أشار خطاب الفيفا إلي عمل ورشة عمل للمنتخبات المشاركة في الدوره الاولمبية بطوكيو في موعد يحدد لاحقا للوقوف علي كافة الترتيبات قبل انطلاق المسابقات رسميا والمحدد لها يوم 22 يوليو المقبل.
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