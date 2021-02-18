ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد علوم حلوان يوجه رسالة للطلاب قبل امتحانات منتصف العام

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:42 م
عميد علوم حلوان
عميد علوم حلوان
Advertisements
اسلام خالد - تصوير : ابراهيم قنديل
بعث الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان  رسالة طمنأة من خلال كاميرا صدي البلد لطلاب الكلية والذين سوف يخوضون امتحانات منتصف العام الدراسي الاول 2020/2021 .

اقرأ أيضا :


وأكد عماد ابو الدهب لـ "صدي البلد" أن الكلية تراعي جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية  حتي تمر الامتحانات بسلام ولضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحانات منتصف العام .

وأوضح ابو الدهب أن الكلية قررت زيادة المساحة بين الطلاب داخل لجان الامتحانات بالإضافة الى فرض ارتداء الكمامة لجميع الطلاب والعاملين والمراقبين داخل لجنة الامتحانات، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات للتٱكد من سلامتهم واستمرار  أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل الكلية و لجان الامتحانات . 

اقرأ أيضا :

و كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.


 وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علوم حلوان: نواصل امتحانات العملي وسط إجراءات احترازية

عميد علوم حلوان: نستعد لإجراء الامتحانات وهيئة التدريس تقوم بعمل معقمات ومطهرات

علوم حلوان: اختبارات التخلفات 14 مارس.. ولا إعادة للامتحانات السابقة

جامعة حلوان تعلن جداول الامتحانات.. كلية العلوم: التخلفات بعد نصف العام.. والحقوق تنتهي من أرقام الجلوس

جامعة حلوان استعدت لامتحانات منتصف العام الدراسي ..عميدا العلوم والصيدلة: تقسيم الطلاب على دفعات لمنع التزاحم .. والتعقيم والتطهير بشكل دائم لكل المنشآت التعليمية

تقسيم الطلاب وزيادة عدد اللجان.. تجارة حلوان استعدت لامتحانات نصف العام

ترشيحاتنا

جمال أرشيف: رشدى أباظة اتدفن 3 مرات

رسميا.. استئناف الرحلات المباشرة من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة في مارس

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

فخر أفريقيا.. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا في التصنيف العالمي للأندية

الإفتاء عن تحريم الاحتفال بالإسراء والمعراج: أقوال فاسدة وآراء كاسدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار فورد فوكاس 2021 في السوق المصري

أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب

مراسل تليفزيوني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال بث مباشر.. فيديو وصور