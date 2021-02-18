عميد علوم حلوان يوجه رسالة للطلاب قبل امتحانات منتصف العام

بعث الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان رسالة طمنأة من خلال كاميرا صدي البلد لطلاب الكلية والذين سوف يخوضون امتحانات منتصف العام الدراسي الاول 2020/2021 .





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وأكد عماد ابو الدهب لـ "صدي البلد" أن الكلية تراعي جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية حتي تمر الامتحانات بسلام ولضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحانات منتصف العام .





وأوضح ابو الدهب أن الكلية قررت زيادة المساحة بين الطلاب داخل لجان الامتحانات بالإضافة الى فرض ارتداء الكمامة لجميع الطلاب والعاملين والمراقبين داخل لجنة الامتحانات، و قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات للتٱكد من سلامتهم واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل الكلية و لجان الامتحانات .





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و كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.







