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رياضة

5 تحركات للأهلي قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته بعد ظهر غد إستعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل .

ومن المقرر أن يختار بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 22 لاعبًا للسفر بهم مساء غد الي تنزانيا تمهيدًا لتلك المباراة الصعبة.

ويري الجهاز الفني للفريق الأحمر ان تلك المباراة هي حجر الزاوية في وضع الاهلي لقدمه الأولي في دور الثمانية حال الفوز بها لذا فان هناك تركيز شديد للغاية وهو ما ظهر في خمس تحركات خلال الساعات الماضية:

- الطائرة الخاصة

استقر الجهاز الفني للفريق الاحمر علي تقديم طلب رسمي للجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام علي الكره للسفر بطائرة خاصة لمنه تسلل الإرهاق للاعبيه ويادة معدلات التركيز لديهم وهو ماوافق عليه بيبو علي الفور بعد الحصول علي موافقة مجلس الإدارة.

- الحظر الإعلامي

فرض سيد عبدالحفيظ مدير الكره حظرًا إعلاميًا علي لاعبي الفريق الأول وان ما يخالف هذا القرار سوف يتعرض لعقوبة تصل ل300 ألف جنيه .

- غلق مشادة كهربا والسولية

طالب الجهاز الفني للفريق الأول للكرة من لاعبيه بغلق قصة مشادة عمرو السولية ومحمود كهربا التي حدثت خلال مواجهة المريخ السوداني في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال افريقيا، خاصة في ظل رؤيتهم بان الأمر عبارة عن حماس زائد ولم يكن هناك تجاوز من اي طرف ولكن مع تحذير الثنائي بعدم تكرار ذلك.

- شيف وفريق تعقيم

استقرت إدارة الكرة علي إصطحاب شيف خاص وطاقم تعقيم في رحلة السفر إلي تنزانيا لزيادة معدلات الإجراءات الإحترازية قبل تلك المواجهة الصعبة التي لا تحتمل إصابة لاعب بفيروس كورونا .

- جهود الجهاز الطبي

كثف الجهاز البطي من جهودة لتجهيز اللاعبين المصابين لرحلة السفر وتعافي بالفعل أيمن اشرف وسوف يشارك في مران الغد وهناك محاولات لتواجد طاهر محمد طاهر في تلك الرحلة بعد تحسن في حالته الطبية خلال الساعات الماضية.
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