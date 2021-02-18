أسر شهداء سرت لـ صدى البلد: الرئيس السيسي خد تارنا والسرب أثلج صدورنا.. فيديو

قدم أهالي ضحايا مجزرة تنظيم داعش الإرهابي بليبيا من أبناء قرية العور بسمالوط شمال المنيا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.. وقالوا إنهم لا مازالوا فخورين وسعداء بما فعلته الدولة المصرية بالقصاص لأبنائهم فور الإعلان عن المجزرة على شاشات التليفزيون.





وأضافوا أن توثيق السينما للضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري ضد تنظيم داعش الإرهابي بليبيا من خلال فيلم " السرب" يأتي اقتصاصا لشهدائنا أثلج صدورنا ووثق الحادثة لتظل مئات السنين في ذاكرة المصريين للتأكيد أن الدولة تثأر لأبنائها في أي مكان وزمان ولا تنسى حقهم.





وقدم القس ايبافينوس بكنيسة شهداء الإيمان بالعور الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه في ظهر كل مصري في أي مكان وأعاد كرامة المصريين بين جميع دول العالم.





وأضاف أن الإعلان عن برومو فيلم "السرب" في يوم إحياء الذكرى السادسة لشهداء العور جعلهم في غاية السعادة والفرحة لأن الدراما والسينما ستوثق الحادث ليبقى في ذاكرة الوطن حتى تراه الأجيال القادمة.





وقال بشير إسطفانوس مزارع وشقيق الشهيدين بيشوى إسطفانوس 26 سنة وصموئيل إسطفانوس 22 سنة: فرحنا كثيرا بعدما علمنا بصناعة فيلم يوثق الضربة الجوية للجيش المصري للثأر من تنظيم داعش الإرهابي ونتمنى أن نرى الفيلم لكي تكتمل فرحتنا.





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وقال مكين حنا والد الشهيد ميلاد: لم نكن نتوقع صناعة فيلم يضم شهداء العور، فالشهيد ميلاد كان يتمنى الشهادة منذ إن كان طفلا، وكان دائما يقول أليس من الممكن أن أكون مثل الشهيد مارى جرجس.. نشكر الله أنه ثبت على دينه وإيمانه فهو ساكن قلبى.. جاءنى فى المنام مرتين أحدهما قال لي فيها طلعت نخل عالى لا أحد يستطيع طلوعها.





وأضاف إبراهيم سانيوت والد الشهيد ملاك: شهداؤنا فرحوا العالم كله لثباتهم وقوتهم والحادث فى البداية كان صعبا جدا.. كنت فخورا جدا أن الرئيس أخذ حق أبنائه وخد بتارنا.. جمعت مقتنيات ابني وخصصت له حجرة حتى يتذكر أبناؤه دائما بطولة واستشهاد أبيهم.





وقالت راعوز نصيف ابن عم الشهيد ماجد سليمان، إن ماجد سافر 8 أشهر وكان دائم الاتصال بالأسرة، إلا أنه قبل موته انقطعت إخباره، ما يقرب من 40 يوما وعلموا أنه اختطف على يد تنظيم داعش الإرهابى وكان يعمل فى قطاع التشييد والبناء، قائلا: حالتنا فقيرة وسافر لتحسين دخل الأسرة ونحن راضون بحكم الله وغير معترضين.





وأضاف ماهر يوسف شقيق الشهيد تواضروس يوسف، أن شقيقه متزوج وله 3 أبناء، وأنهم سعداء بالقصاص له فور الإعلان عن موته.





وأوضحت ملك عيد زوجة تواضروس يوسف أن زوجها سافر إلى ليبيا عام ونصف ولديها منه 3 أبناء هم شنودة حاليا 21 سنة ويوسف 13 سنوات وانجى 19 سنة الآن بعد أن استشهد زوجها منذ 6 سنوات.





وفي سياق متصل أحيت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس الذكرى السادسة لمقتل 20 قبطيا على يد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا عام 2015 والمعروفون فى الكنيسة باسم "شهداء ليبيا" بحضور الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وطحا للأقباط الأرثوذكس.





وقال مطران سمالوط إن الإيبارشية احتفلت كعادتها سنويًا بتذكار استشهاد آبائنا الأبرار شهداء مصر بليبيا الذين أعادوا لنا مجد آبائنا الشهداء العظام مقدمين دمائهم رخيصةً للذّودِ عن إيمانهم.





وترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مع لفيف من الآباء الكهنة القداس الإلهي بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور (الشهداء).





وأوضح أن مطرانية سمالوط افتتحت متحفا لشهداء الإيمان فى ليبيا بكنيستهم "شهداء الإيمان والوطن" والذى يضم "بانوراما توثيقية" عن رحلة الشهداء من الخطف إلى الذبح وحتى عودة الأجساد بالوثائق والصور باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.





ويضم المتحف مزارا للشهداء داخله مقتنياتهم والنعوش التى حملت أجسادهم من ليبيا كما يضم المتحف "نصب تذكارى للشهداء" والذى تم نحته فى مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتات لـ 21 شهيدا تجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم.



