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فن

أكاديمية الفنون تفتح باب قبول دفعة جديدة لفرع الشروق

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:55 م
اشرف زكي
اشرف زكي
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محمد نبيـل

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة لمرحلة البكالوريوس بالفصل الدراسي الثاني بفرع الأكاديمية بمدينة الشروق بنظام التعليم الموازي "بمصروفات".

ولا تضع الأكاديمية شرط السن وسنة التخرج والمجموع من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية والشهادات الجامعية، سواء المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، أو بالمعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

 

كما يقبل طلاب جدد بنظام التعليم غير النظامي والدراسات الحرة بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار بتعليم غير نظامي، والمعهد العالي للباليه (دراسات حرة)، ويتم تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين بشارع جمال الدين الأفغاني خلف قاعة سيد درويش بالهرم.

 

وانتهى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، من تأسيس فرع جديد لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق، والذى يأتي ذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في بناء الشخصية المصرية، وإكسابها الوعي المثمر في جميع مجالات المعرفة، خاصة المجال الثقافي والفني، وبناء أجيال واعدة تتحمل مسئوليات البناء المنشود.

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