ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2020/ 2021.

كما نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، نماذج لامتحانات المرحلة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول تسهيلا على طلاب المعاهد الأزهرية.





ونشرت أيضًا بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام جلوس الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه.





وصرح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.



