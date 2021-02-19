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توك شو

علاج سحري.. أشرف عبد الباقى يفجر مفاجأة عن الأدوية التى يعطيها للفنانين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:04 ص
الفنان أشرف عبد الباقى
الفنان أشرف عبد الباقى
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البهي عمرو
قال الفنان أشرف عبد الباقى، إن "أى شخص يشارك معه فى الأعمال الفنية و يعانى من أى آلام فى الجسم أقوم بإعطائه أى علاج، مؤكدًا أن العلاج النفسى هو من له المفعول السحري".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي: " اللى بيجى تعبان بقوله خد العلاج السحري ده و أنت هتخف، وأن ده العلاج السحري".

وتابع : " الموضوع نفسي، و اللى بياخد العلاج بيخف.

وكشف الفنان حمدي المرغنى، أن الفنان أشرف عبد الباقى يسير بـ صندوق به جميع الأدوية، رغم أن الفنان إبرام سمير، طالب بطب عين شمس".

وكشف الفنان أشرف عبد الباقى أن أيطال مسرحية اللوكاندة هم :  المطرب و الفنان محمد دياب، و النجم حمدي الميرغني، و الفنانة ويزو بطلة مسرح مصر، و الفنان الشاب إبرام سمير، والفنانة نورهان منصور، والنجم أحمد الطماني، و النجم علي حمدي، والفنان وائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.

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