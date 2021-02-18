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أخبار العالم

أبرزها التعليم والمحاماة .. قرار سعودي عاجل بشأن توطين عدد من المهن

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:30 م
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية السعودية
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محمود نوفل
 
كشفت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي ، أحمد الراجحي، عن إطلاق برنامج توطين المحاماة والتعليم والمطاعم والمقاهي والهيبر ماركت قريبا. 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم (الخميس) مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية.

وأشار الراجحي بحسب وسائل إعلام سعودية  أن وزارته تعمل حاهدة  على تمكين أبناء وبنات الوطن من العمل في جميع القطاعات، مؤكدا سعيه من خلال قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل من خلال أوقات الفراغ.

وأضاف : هناك دراسات لاستكمال تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية والمتعاقدين مع القطاع الخاص، ووضع حد أدنى لأجورهم، و أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تساهم في ترجيح الكفة للتعاقد مع السعوديين.

وواصل تصريحاته قائلا : نعمل  على صياغة استراتيجية سوق العمل مع منشآت القطاع الخاص، من خلال العديد من ورش العمل، وذلك لضمان تطوير بيئة العمل السعودية، ورفع كفاءتها وجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية من حيث الجاذبية والتنافسية العالية واستقطاب أصحاب المهارات.

وأشار الي تمكن أكثر من 420 ألف مواطن ومواطنة من الالتحاق  بسوق العمل ضمن مبادرات وبرامج التوطين حققت  عامي 2019-2020

ودعا المؤسسات للاستفادة من خدمات منصة قوى، مؤكدًا أنه لم تعد هناك حاجة لمراجعة مكاتب العمل بعد تيسير الخدمات إلكترونيا.

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