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أخبار العالم

لبنان.. نواب أمريكيون يطالبون بايدن بمحاسبة قتلة لقمان سليم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
طالب نواب جمهوريون وديمقراطيون الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة قتلة الناشط اللبناني لقمان سليم.

ونقلت قناة "العربية" عن عدة نواب بمجلس النواب الأمريكي قولهم إن اغتيال الناشط لقمان سليم يهدف إلى تخويف آخرين وإسكاتهم.

ودعا عدد من النواب الرئيس الأمريكي ببحث دور محتمل لمسئولين في لبنان وإيران عن اغتيال سليم، مطالبين إياه باستخدام قانون ماغنيتسكي لمعاقبتهم.

وكان لقمان من منتقدي جماعة حزب الله المدعومة من إيران. ولمحت شقيقته إلى أنه قتل بسبب آرائه، حيث كان يتحدث علنا بشأن ما وصفها بأساليب ترهيب من جانب حزب الله ومحاولاته لاحتكار السياسة اللبنانية.
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