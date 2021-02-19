لبنان.. نواب أمريكيون يطالبون بايدن بمحاسبة قتلة لقمان سليم

طالب نواب جمهوريون وديمقراطيون الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة قتلة الناشط اللبناني لقمان سليم.





ونقلت قناة "العربية" عن عدة نواب بمجلس النواب الأمريكي قولهم إن اغتيال الناشط لقمان سليم يهدف إلى تخويف آخرين وإسكاتهم.





ودعا عدد من النواب الرئيس الأمريكي ببحث دور محتمل لمسئولين في لبنان وإيران عن اغتيال سليم، مطالبين إياه باستخدام قانون ماغنيتسكي لمعاقبتهم.



