وفاة المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق





توفي المستشار سامح محمد كمال رئيس هيئة النيابة الادارية السابق فجر اليوم عن عمر يناهز ٧٤ عاما.





وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد الصديق بمساكن شيراتون والعزاء عند المدافن في مقابر عائلة آل قاسم في السويس (الروض الجديد).





ويعد المستشار سامح كمال الرئيس الحادي و العشرون للنيابة الإدارية، حيث تولى رئاسة الهيئة منذ 2015/7/6 وحتى 30 /6/ 2016.





واشتغل بعد بلوغه سن المعاش بمهنة المحاماة، حتى وافته المنية اليوم.





والمستشار سامح كمال من مواليد 16 /2/ 1946

حاصل على مؤهل الدراسي ليسانس حقوق عام 1966

دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي عام 1974 بتقدير جيد.

دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1975 بتقدير مقبول.





عين بوظيفة مساعد نيابة إدارية اعتبارًا من 29 /8/ 1967 ثم رقي لوظيفة وكيل نيابة إدارية اعتبارًا من 16 /6/ 1973.

ثم رقي لوظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتبارًا من 5 /7/ 1977.

ثم رقي لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( ب ) اعتبارًا من 7 /5/ 1980.

ثم رقي لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) اعتبارًا من 15 /3/ 1984.

ثم رقي لوظيفة وكيل عام النيابة الإدارية اعتبارًا من 6 /8/ 1986.

ثم رقي لوظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية اعتبارًا من 29 /12/ 1991.

ثم رقي لوظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 16 /2/ 1993.

ثم عين لوظيفة رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 6 /7/ 2015 ، وهى الدرجة التي شغلها حتى 30/6/2016.



