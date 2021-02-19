مانعرفش عنها حاجة .. 5 متلازمات سرطانية تصيب الرئة

تعد الرئة من اهم الاجزاء الحيوية فى جسم الانسان واى خلل يصيبها قد يدمر حياة الانسان وبالغم من ذلك لانعلم عنها الكثير ولا عن الامراض التى يمكن أن تهددها.





وفى هذا التقرير نعرض مجموعة من المتلازمات السرطانية التى تصيب الرئة ولايعرفها معظمنا لتجعل فرصة التشخيص المبكر للمرض أكبر وأسرع.





ونعرض لكم ابرز 5 متلازمات سرطانية تصيب الرئة وذلك نقلا عن جمعية السرطان الامريكية

متلازمة هورنر

ويطلق عليه سرطانات الجزء العلوي من الرئتين أحيانًا أورام بانكوست، من المرجح أن تكون هذه الأورام سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) من سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC). و يمكن أن تؤثر أورام البانكوست على أعصاب معينة في العين وجزء من الوجه ، مما يتسبب في مجموعة من الأعراض تسمى متلازمة هورنر.

الاعراض

تدلي أو ضعف الجفن العلوي

تلميذ أصغر (الجزء المظلم في وسط العين) في نفس العين

قلة التعرق أو عدم التعرق على نفس الجانب من الوجه

يمكن أن تسبب أورام البانكوست أحيانًا ألمًا شديدًا في الكتف.





متلازمة الوريد الأجوف العلوي

الوريد الأجوف العلوي (SVC) هو وريد كبير ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب. يمر بجانب الجزء العلوي من الرئة اليمنى والغدد الليمفاوية داخل الصدر. يمكن أن تضغط الأورام في هذه المنطقة على SVC ، مما قد يتسبب في عودة الدم إلى الأوردة.





قد يؤدي هذا إلى تورم في الوجه والرقبة والذراعين وأعلى الصدر (أحيانًا بلون جلد أحمر مزرق)، كما يمكن أن يسبب الصداع والدوخة وتغيير في الوعي إذا كان يؤثر على الدماغ. بينما يمكن أن تتطور متلازمة SVC تدريجيًا بمرور الوقت ، إلا أنها قد تصبح مهددة للحياة في بعض الحالات ، وتحتاج إلى العلاج على الفور.





متلازمات الأباعد الورمية

بعض سرطانات الرئة تصنع مواد شبيهة بالهرمونات تدخل مجرى الدم وتسبب مشاكل في الأنسجة والأعضاء البعيدة ، على الرغم من أن السرطان لم ينتشر إلى تلك الأماكن، تسمى هذه المشاكل متلازمات الأباعد الورمية، في بعض الأحيان قد تكون هذه المتلازمات هي الأعراض الأولى لسرطان الرئة. نظرًا لأن الأعراض تؤثر على أعضاء أخرى ، فقد يُشتبه في البداية في حدوث مرض آخر غير سرطان الرئة.





يمكن أن تحدث متلازمات الأباعد الورمية مع أي سرطان رئة ولكنها غالبًا ما ترتبط بـ SCLC. تتضمن بعض المتلازمات الشائعة ما يلي:





SIADH (متلازمة الهرمون المضاد لإدرار البول غير المناسب): في هذه الحالة ، تصنع الخلايا السرطانية هرمون ADH ، وهو هرمون يتسبب في احتباس الماء في الكلى. هذا يخفض مستويات الملح في الدم. يمكن أن تشمل أعراض SIADH التعب وفقدان الشهية وضعف العضلات أو التشنجات والغثيان والقيء والأرق والارتباك. بدون علاج ، قد تؤدي الحالات الشديدة إلى نوبات صرع وغيبوبة.





متلازمة كوشينج:

في هذه الحالة ، تصنع الخلايا السرطانية ACTH ، وهو هرمون يتسبب في إنتاج الغدد الكظرية للكورتيزول، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض مثل زيادة الوزن ، وسهولة الكدمات ، والضعف ، والنعاس ، واحتباس السوائل. يمكن أن تسبب متلازمة كوشينغ أيضًا ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات السكر في الدم أو حتى مرض السكري.





متلازمة لامبرت إيتون

يمكن أن يتسبب السرطان ذو الخلايا الصغيرةSCLC أحيانًا في مهاجمة جهاز المناعة في الجسم لأجزاء من الجهاز العصبي ، مما قد يؤدي إلى مشاكل أحد الأمثلة على ذلك هو اضطراب عضلي يسمى متلازمة لامبرت إيتون .

في هذه المتلازمة ، تصبح العضلات حول الوركين ضعيفة، قد تكون إحدى العلامات الأولى هي صعوبة النهوض من وضعية الجلوس.

في وقت لاحق ، قد تصبح العضلات حول الكتف ضعيفة.





المشكلة الأقل شيوعًا هي التنكس المخيخي المصاحب للأورام ، والذي يمكن أن يسبب فقدان التوازن وعدم الثبات في حركة الذراع والساق ، فضلًا عن صعوبة التحدث أو البلع، يمكن أن يسبب SCLC أيضًا مشاكل أخرى في الجهاز العصبي ، مثل ضعف العضلات أو تغيرات الإحساس أو مشاكل الرؤية أو حتى تغيرات في السلوك.





ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) ، مما قد يؤدي إلى كثرة التبول ، والعطش ، والإمساك ، والغثيان ، والقيء ، وآلام البطن ، والضعف ، والإرهاق ، والدوخة ، والارتباك.

جلطات الدم.





مرة أخرى ، من المرجح أن تكون العديد من هذه الأعراض ناجمة عن شيء آخر غير سرطان الرئة. ومع ذلك ، إذا كان لديك أي من هذه المشاكل ، فمن المهم أن ترى طبيبك على الفور حتى يمكن معرفة السبب ومعالجته ، إذا لزم الأم



