تجديد حبس مستريح المنيا 15 يوما آخر.. مستر حسين جمع 1.5 مليار جنيه من الأهالي

امرت النيابة العامه بالمنيا بتجديد حبس المتهم حسين ا. ا المقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة والمعروف إعلاميا بمستريح المنيا 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق مع مراعاة العرض فى 3مارس القادم وذلك فى القضية التى تحمل رقم القضية 6682021/ادارى مغاغة لقيامه بجمع 1.5 مليار جنيه من المواطنين المواطنين لاستثمارها في الرخام وعدم منحه ما تم الاتفاق عليه بينهم من أرباح واتهامه بتوظيف الأموال والتربح دون وجه حق.













ووجهت النيابه العامه للمتهم الأول مستر حسين تهمة توظيف الأموال والتربح واقر المتهم في تحقيقات النيابه أنه بدأ العمل فى جمع الأموال فى 2017 وأن الأزمة بدأت فى شهر يوليو 2020 واضاف ان لديه شركة تحت اسم الشرق الأوسط لتجارة الرخام.









كانت النيابة العامة قد امرت بضبط وإحضار المتهم الهارب محمد. ع. م 40 سنه مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنية.









ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، القبض على حسين. م والمعروف إعلاميا بالمستريح واحد معاونيه علاء. ا. ع من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنية لحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين .





تم القبض على المتهمين أثناء تواجد بأحد المنازل بمركز العدوة، هربا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.







